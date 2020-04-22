البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب بشأن طالبان والعنف في أفغانستان

قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتفقا في اتصال هاتفي اليوم على أهمية أن تخفض طالبان العنف في أفغانستان وتواصل المناقشات حول الإفراج عن السجناء.

وحسب "رويترز" ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير القطري الأمير تميم بن حمد آل ثاني اتفقا في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على أهمية تقليص طالبان للعنف في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، بالعاصمة القطرية، اتفاق سلام يهدف إلى إطلاق عملية السلام في أفغانستان ووضع حد لأطول حرب في التاريخ الأمريكي، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وكلفت مليارات الدولارات.

وتأمل الولايات المتحدة من خلال الاتفاق بإنهاء عقدين من الصراع وإعادة 13 ألف عسكري أمريكي يتمركزون في أفغانستان.