يزيد أعداد المصابين بكورونا… تقرير إسرائيلي يحذر من إزالة قيود الحظر في بلاده

حذر تقرير إسرائيلي من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حال رفع القيود المفروضة بسبب الفيروس في البلاد.

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن رفع القيود المفروضة في إسرائيل تعني ارتفاع تدريجي في عدد الإصابات بالفيروس مقارنة بالوقت الحالي.

وأفادت القناة بأن دعوات وزير الدفاع، نفتالي بينيت، بعودة الاقتصاد بشكل أكبر وأوسع عن الفترة الراهنة، وعودة المؤسسات التعليمية إلى النشاط الطبيعي، يمثل خطوة بالغة في إسرائيل.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 189 حالة، في وقت وجهت انتقادات لوزارة الصحة الإسرائيلية نتيجة لارتفاع هذا الرقم تدريجيا، بدعوى أن الوزارة فشلت في فهم وتقييم عدد المرضى في المستشفيات.

وأظهر استطلاع رأي قامت به القناة أن أكثر من 70% ممن أجري عليهم الاستطلاع راضون عن إدارة رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لأزمة فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بحث احتمال حدوث عصيان مدني أو حالة من التمرد في البلاد في ظل حالة الطوارئ المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن طاقم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ناقش احتمالية وقوع حالة "ثورة أو تمرد أو عصيان مدني" داخلي، نتيجة القيود المفروضة على الإسرائيليين للحيلولة دون انتشار كورونا.

وأوردت الصحيفة أن الأمن القومي ناقش، قبل أسبوعين، فكرة إمكانية التخفيف عن المواطنين الإسرائيليين نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والصحي في إسرائيل.