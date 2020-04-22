أمريكا تعلق على إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا

أعلنت القوات الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أول قمر صناعي إيراني بنجاح، مؤكدة أنه تم مراقبة عملية الإطلاق.

موسكو - سبوتنيك. وقالت القوات، في بيان، على تويتر: "سرب التحكم ومراقبة الفضاء الثامن عشر التابع للقوات الجوية الأمريكية، رصد جسدين - قمر نور (رقم 45529 في ملف الأجسام الفضائية)، وجزء من الصاروخ الحامل "قاصد" (رقم 45530) من الإطلاق الفضائي من إيران".

كانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أوردت أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين، واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

العسكريون الأمريكيون، أكدوا اليوم، العثور على جسم في المدار بعد تقارير عن إطلاق القمر الصناعي الإيراني، بحسب البيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني المتخصص لسلاح الجو الأمريكي.

وكان قد ظهر على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الأمريكي جسم يحمل رقم 45529، ورمز دولي [A - 024 2020]، موجود في المدار على ارتفاع لا يقل عن 426 كم وحد أقصى 444 كم وميل نحو خط الاستواء 59.8 درجة.

هذا ووضعت إيران بنجاح 5 أقمار صناعية في المدار منذ عام 2009، بما في ذلك 4 باستخدام صاروخ "سفير".

وفي هذا الصدد، قالت إسرائيل، إن "محاولة الحرس الثوري الإيراني لإطلاق قمر صناعي عسكري ليست إلا واجهة لتطوير إيران المتواصل للصواريخ المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية".

وأضافت، "إيران تركز على العدوان العسكري وليس التعامل مع أزمة فيروس كورونا وعشرات الآلاف من المدنيين الإيرانيين الذين أصيبوا به".

إيران عانت في الفترة الأخيرة من فشل إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس/ آب من العام الفائت، وذلك بسبب انفجار الصاروخ، في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي شمالي إيران، قبل إطلاقه.