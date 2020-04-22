ترامب: المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء،، إن المزيد من الولايات ستكون قادرة على رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في وقت قريب.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا، "التقدم الذي أحرزناه في مكافحة فيروس كورونا سيساعدنا في رفع القيود وإنهاء حالة الإغلاق الاقتصادي".

وأشاد ترامب بجميع من يحارب هذا الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية قائلا، "نشيد بمحاربي الخطوط الأمامية في الحرب على فيروس كورونا المستجد". مؤكدا أن، "مكافحة فيروس كورونا في نيويورك تسير على ما يرام".

كان الرئيس الأمريكي قال، مساء الثلاثاء، إن هناك 20 ولاية أمريكية تتحرك لرفع قيود الإغلاق.

وأضاف ترامب، "نعيد فتح البلاد مرة أخرى وعشرون ولاية اتخذت قرار رفع قيود الإغلاق تدريجيا. 26 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد – 19".

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم الأربعاء، 847 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 46504 وفاة، ما يعادل نحو 5.5 بالمئة من حصيلة الحالا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 182 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.