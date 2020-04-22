ترامب يهدد الزوارق الإيرانية بالتدمير مجددا ويعلق على القمر الصناعي العسكري

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سفن البحرية الأمريكية، ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربوا من السفن الأمريكية.

وقال ترامب "لن ندافع عن ذلك. إذا فعلوا ذلك فإن ذلك يعرض سفننا وأطقمنا وبحارتنا العظماء للخطر، لن أدع ذلك يحدث. سوف يطلقون النار عليهم من الماء".

وأضاف، "هذا تهديد. عندما يقتربون هكذا من سفننا وهم مسلحون ويضعون أسلحة لا يستهان بها على تلك السفن، فسننسفهم نسفا"، وفقا لرويترز.

President Trump announced that he had directed the Navy to “shoot down” Iranian gunboats that harass U.S. ships, but Pentagon officials said they had received no new directives. https://t.co/mQOD3ivTA7 — NBC Politics (@NBCPolitics) April 22, 2020

كان الرئيس الأمريكي، قال صباح الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".

وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

القمر الصناعي الإيراني العسكري



أكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده تتابع عن كثب شديد، إطلاق إيران أول قمر صناعي عسكري.



وقال ترامب ردا على سؤال حول إطلاق إيران القمر الصناعي: "نحن نتابع عن كثب شديد".

القوات الجوية الأمريكية تعلق

وفي هذا الصدد قالت القوات الجوية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أول قمر صناعي إيراني بنجاح، مؤكدة أنه تم مراقبة عملية الإطلاق.

وقالت القوات، في بيان، على تويتر: "سرب التحكم ومراقبة الفضاء الثامن عشر التابع للقوات الجوية الأمريكية، رصد جسدين - قمر نور (رقم 45529 في ملف الأجسام الفضائية)، وجزء من الصاروخ الحامل "قاصد" (رقم 45530) من الإطلاق الفضائي من إيران".

كانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد أوردت أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين، واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

هذا ووضعت إيران بنجاح 5 أقمار صناعية في المدار منذ عام 2009، بما في ذلك 4 باستخدام صاروخ "سفير".