أستراليا تدعو أعضاء منظمة الصحة للمشاركة في تحقيق دولي حول كورونا

دعا رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أعضاء منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس للتعاون في دراسة مستقلة مقترحة حول انتشار فيروس كورونا.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي، "حين تتوجه إلى عضو في منتدى مثل منظمة الصحة العالمية، فمن المفترض أن تجد مسؤوليات والتزامات مرتبطة بذلك. نود أن يكون العالم أكثر أمانا فيما يتعلق بالفيروسات".

واقتربت الإصابات في إستراليا من 15 ألف حالة إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 11 ألفا بينما توفي 510 آخرين.

وأضاف، "أرجو أن تشاركنا أي دولة أخرى، سواء كانت الصين أو غيرها، ذلك الهدف".



كان موريسون قد تحدث أمس مع عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف حشد التأييد لإجراء تحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).

وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون و600 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يزيد عن 183 ألف حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.