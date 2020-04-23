"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا...فيديو

تتكون الكوكبة المدارية حاليًا من 420 مركبة فضائية. من المفترض أن يتم إرسال 11 ألفًا في المجموع إلى المدار.

نجحت مركبة الإطلاق الثقيلة فالكون 9، المملوكة لشركة إيلون ماسك "سبيس إكس"، في إطلاق 60 قمرًا صناعيًا صغيرًا آخر من ستارلينك، تم تصميمها لتغطية الأرض بالكامل لإتاحة إنترنت واسع النطاق، في مدار أرضي منخفض.

تتكون الكوكبة المدارية حاليًا من 420 مركبة فضائية. من المفترض أن يرسل 11 ألف مركبة إلى المدار في المجموع.

أفادت شركة SpaceX أن الأقمار الصناعية ستوفر هذا العام تغطية إنترنت في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وبحلول نهاية عام 2021 ستغطي الكوكب بأكمله تقريبًا. تقدر تكلفة المشروع بـ 10 مليارات دولار.