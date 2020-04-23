إيكاو: النقل الجوي قد يخسر 1.2 مليار مسافر بسبب كورونا

قالت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إن جائحة "كوفيد-19" كان لها تأثير كبير على قطاع النقل الجوي.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته، على موقعها الرسمي أن الجائحة حمّلت قطاع الطيران المدني "خسائر كبيرة".

ولفتت إلى أنه بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قد ينخفض العدد الإجمالي للمسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار مسافر، بالمقارنة مع عددهم في الأحوال العادية.

NEWS RELEASE: Potentially 1.2 billion fewer international air travellers by September 2020, says new ICAO forecast https://t.co/A3lvwJtJXY#aviation #COVID19 pic.twitter.com/yCpx8zXmT4 — ICAO (@icao) April 22, 2020

​وتوقعت المنظمة أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، ولا سيما خلال موسم الذروة الصيفية، تليها منطقة آسيا-الميحط الهادئ.

ولفت بيان المنظمة إلى أن "القدرة الدولية لشركات الطيران قد تشهد بدورها انخفاضا كبيرا، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات بمقدار 160 مليار دولار ليصبح مجموع إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من السنة 253 مليار دولار".