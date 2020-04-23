الصحة العالمية تحذر من "الخطر الأكبر"

حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطأ في تقدير خطورة أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مشيرة إلى أنه لا يجب التهاون في التعامل مع الأزمة أو سوء تقدير خطورتها.

ذكر ذلك موقع "فرنسا 24"، مشيرا إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تحدث، أمس الأربعاء، عن خطورة الأزمة وقال: "لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

ولفت الموقع إلى أن تصريحات مدير المنظمة التابعة للأمم المتحدة، هدفها التحذير من تراخي دولي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أودى بحياة نحو 180 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولفت تيدروس أدهانوم إلى أن الخطر الأكبر، الذي يجب الحذر منه هو التهاون في تقدير خطورة الأزمة، التي تحولت لوباء عالمي، مضيفا: "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لكن بعضها بدأ يخطط لتخفيف تلك الإجراءات، وهو ما تحذر منه المنظمة الدولية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 178 ألف حالة وفاة، وفقا لاحصائيات، أمس الأربعاء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.