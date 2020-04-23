مكالمة فيديو تنقذ مصابا بفيروس كورونا من الموت

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، كان ديريك كامبل البالغ من العمر 57 عاما والذي يعيش وحيدًا في شقته، يعاني من السعال ويشكو من آلام في الأذن لذا اتصل بالطوارئ، ولكن قيل له أن يبقى في المنزل ويعاود الاتصال في حال شعر بصعوبة في التنفس.

وبحسب الصحيفة، كانت ابنة ديريك سامانثا، والتي كانت تعيش في أستراليا، تتصل باستمرار بوالدها وتسأله عن صحته، إلا أن الأب الذي كان يعاني من حمى شديدة وبدأ يفقد حاسة الشم، كذب عليها وأخبرها أنه يشعر بتحسن.

إلا أن سامانثا طلبت من صديق والدها المقرب تيري جونسون، الاطمئنان على صحة والدها والذي قام بالاتصال به مستخدما تقتية الفيديو في تطبيق "FaceTime" ليتفاجأ بمظهره المريض ويتصل على الفور بلإسعاف.

وأكد الأطباء في مستشفى "رويال ليفربول" أن ديريك كان في وضع حرج جدا وتم نقله إلى وحدة العناية المشدة وضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمدة خمسة أيام.

وحارب الأطباء من أجل حياته لمدة ثلاثة أسابيع، وتمكن المريض من الشفاء، على الرغم من المضاعفات العديدة.