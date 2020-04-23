بعد إطلاق القمر الاصطناعي... إيران تتحدث عن "مفاجآت جديدة"

علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، على نجاح بلاده بإطلاق قمر اصطناعي عسكري، مؤكدا أن هناك "مفاجآت جديدة" في الطريق.

وقال شمخاني، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "الحظر والتهديد والترغيب السياسي لا يمكنها عرقلة مسيرة الجمهورية في مجال ضمان مصالحها الوطنية وحقوقها القانونية"، مشيرا إلى أن استمرار إنتاج القوة واستخدام العلوم المعاصرة ستتواصل من أجل تحقيق الرخاء للشعب الإيراني من العلوم الطبية إلى عالم الفضاء.

وشدد على أن "هناك مفاجآت جديدة في الطريق وإنتاج القوة مستمر والاستفادة من المعارف الحديثة ستتواصل".

— علی شمخانی (@alishamkhani_ir) April 23, 2020

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.