أول تعليق من روحاني على إطلاق الحرس الثوري الإيراني القمر الصناعي العسكري

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي العسكري أمر قيم وميمون، ودليل على استمرار الأنشطة التنموية في البلاد رغم تفشي فيروس كورونا ومصاعب الشعب.

وقال روحاني، عبر دائرة تلفزيونية ، خلال افتتاح مشاريع اقتصادية ورياضية وطبية وبنى تحتية، في مدينة لامرد جنوب محافظة فارس، إن "إطلاق القمر الصناعي الإيراني الجديد إلى الفضاء، يثبت أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة كانت قيّمة"، مضيفاً أن إيران أثبتت للعالم "أننا نواصل البناء والتطور، رغم المشاكل ورغم تفشي فيروس كورونا".

وتابع: "لا بد من مواصلة العمل، لنحول هذا العام إلى عام تحقيق قفزة في الإنتاج والعمل، بناء على توجيهات السيد علي خامنئي".

وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة وإلى جانب جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لن تتخلى عن تطوير الإنتاج وإيجاد الأرضية لتوفير فرص العمل، رغم الصعوبات التي تواجهها النشاطات الاقتصادية هذا العام.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.