إيران تهدد ترامب برد أقسى مما تلقاه في "عين الأسد"

هددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد تراب برد أقسى مما تلقاه في قاعدة "عين الأسد"، حال ارتكاب "أي حماقة ضد إيران".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قوله إن "زمن اضرب واهرب قد ولى"، مشيرا إلى أنه "في حال ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ، هناك العديد من الأهداف داخل وخارج المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أنه يمتلك أكبر قوة في العالم، لكنه أثبت أنه يمتلك أضعف إدارة في العالم لمكافحة فيروس كورونا ويسعى اليوم إلى صرف أنظار الرأي العام العالمي"، لافتا إلى أن "ترامب قلق بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وأخفق في تحقيق شعاراته الاقتصادية والنفطية أمام الشعب الأمريكي".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن قوات بلاده سترد على أي تهديد أمريكي لأمن إيران في الخليج برد حاسم وفعال.

تصريحات قائد الحرس الثوري جاءت ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها، بأن سفن البحرية الأمريكية ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربت من السفن الأمريكية.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.