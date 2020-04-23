الصين: الطب التقليدي فعال في مكافحة فيروس كورونا

الخبراء الطبيون الصينيون واثقون من أن الطب الصيني التقليدي أثبت فعاليته في مكافحة COVID-19، وهم على استعداد لتقديم مثل هذه الأدوية لجميع الأطراف المعنية.

وفقًا لمدير معهد الطب الصيني التقليدي التابع لكلية تيانجين بجامعة بكين للعلوم والتكنولوجيا، ون جيان مين، في المرة الأولى التي انتشر فيها فيروس كورونا، خاصة في ووهان، عندما لم يكن هناك ما يكفي من الأدوية، لم يكن هناك ما يكفي من معدات الحماية، لعب الطب التقليدي الصيني دورًا مهمًا للغاية في مكافحة COVID -19.

وقال المدير خلال مؤتمر عبر الفيديو للغرفة العامة للاتحاد الروسي مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الصيني: "في الأيام الأولى لانتشار الفيروس، من أجل وقف انتشاره، كان علينا استخدام الأساليب التي يمكن استخدامها لإيقاف فيروس كورونا. استخدمنا الأدوية الأكثر شيوعًا، (الطب التقليدي)، والتي تم استخدامها لعلاج الأنفلونزا ونزلات البرد، لأن هؤلاء المرضى الذين هم في المرحلة الأولى من الإصابة، أكثر من 91% من المصابين، فائدة الأدوية التي استخدمناها وصلت إلى 90% تقريبًا. لاحظنا جميعًا أنه في الصين، من ما يقرب من 80 ألف حالة مصابة، يوجد حوالي 3000 حالة وفاة، وهذا لأننا تمكنا في العديد من المصابين وقف انتشار الأعراض في المرحلة الأولى.

وأضاف أنه وفقًا للإحصاءات، تم علاج نحو 90% من المرضى في المرحلة الأولية بالأدوية الصينية، ومن بين جميع المرضى الذين استخدموا الأدوية الصينية التقليدية، مات 500 شخص فقط.

وأضاف أن "جميع العاملين الطبيين الذين كانوا على اتصال مع المرضى لم يصابوا، لأنهم كانوا يتناولون أدوية الطب الصيني. لذلك، نود الآن استخدام هذه الطريقة لمحاربة فيروس كورونا ولشركائنا الأجانب في البلدان الأوروبية. لقد قمنا بوضع قائمة ببعض الأدوية، ونحن مستعدون للتزويد بها تلك البلدان التي تواجه حاليًا صعوبات كبيرة ونقصًا في الأدوية لمكافحة فيروس كورونا. وأساس هذه الأدوية الأعشاب الصينية".