موقف محرج لوزير بريطاني بسبب نسيانه إغلاق المايكروفون

نسي وزير الصحة في حكومة ويلز في المملكة المتحدة، فوغان غيثينغ، خلال اجتماع أجراه بتقنية فيديو كونفرس، إيقاف تشغيل الميكروفون وقام بإهانة زميلته.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" للأنباء، بعد انتهاء اجتماع عبر الإنترنت لجمعية مكافحة فيروس كورونا، نسي غيثينغ أن يغلق المايكروفون وانتقد نائبة الجمعية الويلزية، جيني راثبون وقال: "ما الذي يحدث لها بحق الجحيم؟".

— ITV Wales News (@ITVWales) April 22, 2020

وبحسب الصحيفة، تفاجأ بعض المشاركين في المؤتمر من هذه الكلمات، وضحك بعضهم الآخر، في حين لم تقم راثبون بأي رد فعل، ومن جانبها طلبت رئيسة الجمعية إلين جونز بسرعة من الوزير إيقاف الميكروفون.

بدوره اعتذر الوزير من تصرفه ونشر في حسابه على "تويتر" تغريدة، أكد فيها أنه يشعر بالخجل من تصريحاته. وكتب: "لقد أرسلت رسالة اعتذار إلى جيني راثبون وعرضت التحدث إذا أرادت ذلك. إنه موقف غير محبب في هذا الوضع غير المسبوق".

— Vaughan Gething AM (@vaughangething) April 22, 2020

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم، أكثر من 2.6 مليون مصاب، في حين تخطى عدد المتعافين من المرض حاجز 715 ألف شخص.