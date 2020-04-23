أول تحرك رسمي من طهران بعد أوامر ترامب لقواته بتدمير الزوارق الإيرانية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري الذي يمثل المصالح الأمريكية في طهران، اليوم الخميس، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على ما اعتبرته تهديدات من واشنطن، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول تدمير الزوارق الحربية الإيرانية حال تعرضها للسفن الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان إنه تم "استدعاء السفير السويسري الراعي للمصالح الأمريكية في إيران وتسلمه مذكرة احتجاج تضمنت مطالبة حكومة الولايات المتحدة بضرورة مراعاة القوانين الدولية للملاحة وحرية التنقل للسفن والقطع العسكرية البحرية من قبل جميع الأطراف"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف البيان أن "إيران تدين بشدة التصريحات الخطيرة والاستفزازية التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس وتنصح السيد ترامب بالعمل على إيقاف انتشار فيروس كورونا في الوضع الحالي، بدلاً من المغامرة وتوجيه التهديدات".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن قوات بلاده سترد على أي تهديد أمريكي لأمن إيران في الخليج برد حاسم وفعال، فيما هددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد أقسى مما تلقاه في قاعدة "عين الأسد"، حال ارتكاب "أي حماقة ضد إيران".

هذه التصريحات جاءت ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها، بأن سفن البحرية الأمريكية ستطلق النار على الزوارق الإيرانية من الماء إذا اقتربت من السفن الأمريكية.