تزامنا مع التطورات الأخيرة... قائد الحرس الثوري يتحدث عن إنشاء "قوة دولية"

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "نجاح إطلاق القمر الصناعي (نور) من قبل القوة الجوفضائية للحرس بداية نشوء قوة دولية".

وقال اللواء سلامي، إن "قوات حرس الثورة تألقت اليوم وفتحت طريقا نورانيا نحو السماء بفضل العون الإلهي ودعاء قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني الشريف"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "لقد دخل حرس الثورة اليوم عالم الفضاء بفضل جهود خبراء القوة الجوفضائية ومؤسسة الأبحاث والدراسات وجهاد الاكتفاء الذاتي".

وتابع قائلا: إننا ننظر إلى الأرض اليوم من السماء وهذا يعني بداية إيجاد قوة دولية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على ارتفاع 425 كم من سطح الأرض.