بعد غياب دام أكثر من شهر... ميلانيا ترامب في ظهور علني

ظهرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، أمس الأربعاء، وهي تشارك في احتفال يوم الأرض في البيت الأبيض بعد غياب دام أكثر من شهر.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، شاركت ميلانيا مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زرع شجرة في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض.

— Melania Trump (@FLOTUS) April 22, 2020

وحضر الحفل نائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارين بنس وكذلك الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت، ووزير الزراعة سوني بيردو، ومدير وكالة حماية البيئة أندرو ويلر.

وبحسب الصحيفة، إن الزوجين خرقا قواعد التباعد الاجتماعي، الذي تفرضه معظم الدول لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن هذا أول ظهور علني لميلانيا ترامب منذ 10 آذار / مارس الماضي، في المقابل كانت السيدة الأولى نشطة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا، ونشرت نصائح بالفيديو حول كيفية التعامل مع النصائح وإعادة التغريد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.