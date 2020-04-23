قروض بمليار دولار لمواجهة كورونا في الدول النامية

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية تخصيص مليار دولار، لدعم مصابي كورونا في الدول النامية، ومساعدة تلك الدول على مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" أعلن تخصيص مليار دولار لتمويل جهود التعافي من التداعيات والآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد في البلدان النامية.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك سيتم عن طريق منح قروض تمويل إلى القطاعات العامة والخاصة والتجارية، مشيرة إلى قول الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق - في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، إن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" ملتزم بدعم الشركاء.

وتابع: "ندرك سعي شركائنا لتركيز الجهود والموارد لاحتواء وتخفيف آثار فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "موافقة أوفيد بشكل سريع وفعال على اعتماد المبلغ، تعد جزءا من مبادرة استجابة الصندوق للطوارئ، والمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم خلال الوقت الراهن بسبب الوباء".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 178 ألف حالة وفاة، وفقا لاحصائيات، أمس الأربعاء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.