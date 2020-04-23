مسؤول صحي إيطالي: كورونا ينتقل بالعيون

قال جوفاني ريتسا، مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة (ISS)، إنه ثبت أن فيروس كورونا من الممكن أن يدخل إلى جسم الإنسان ويخرج منه عن طريق العينين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن ريتسا، قوله: "ثبت بطريقة أو بأخرى، أن من الممكن لفيروس كورونا أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين".

وفي دراسة جديدة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، تمكنت من عزل فيروس كورونا عن دموع مريض، توصلت إلى أنه يمكن أن ينتقل كورونا من أو إلى الجسم عن طريق العينين.

وأشار ريتسا إلى أن "التهاب الملتحمة نفسه، الذي لفت انتباه الباحثين لارتباطه بفيروس كورونا المستجد، يأتي من حقيقة كوفيد 19 يمكنه أن يدخل الى الجسم عن طريق العيون أيضًا".

وتابع: "مع هذه الحقيقة الجديدة التي تضاف إلى معرفتنا بالفيروس، يظهر أن هذا الأخير يمكنه أن يتكاثر في ظهارة الملتحمة (النسيج الطلائي الذي يكسو تجويف العين) أيضًا".

وشدد ريتسا على أنه "من المهم جدًا أن نستمر في دراستنا وتعميق معرفتنا بهذا الفيروس".

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و640 ألفا، بينهم نحو 187 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة في إيطاليا وحدها.