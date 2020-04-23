اليابان تمنع دخول الأشخاص القادمين من روسيا والشرق الأوسط

قررت اليابان منع دخول المواطنين من بعض الدول، بما في ذلك روسيا والشرق الأوسط، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

طوكيو - سبوتنيك. وأوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين زاروا هذه البلدان في غضون أسبوعين قبل وصولهم، والذين سيبلغ إجمالي عددهم نحو 80 شخصا، لن يتمكنوا من دخول اليابان.

وبحسب الوكالة، سيتم الموافقة على هذا التوجيه في المستقبل القريب من قبل مجلس الأمن القومي الياباني برئاسة رئيس الوزراء.

وبالتوازي، ستزيد وزارة الخارجية اليابانية، من خطر السفر إلى البلدان المغلقة، إلى المستوى الثالث، وتوصي بأن يمتنع اليابانيون عن السفر إلى هناك بسبب فيروس "كورونا".

قبل ذلك، أغلقت اليابان الدخول إلى البلاد للأشخاص من 73 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا، وأوقفت أيضا تأشيرات الدخول لمواطني الدول الأجنبية.

في الوقت نفسه، يمكن للمواطنين اليابانيين العودة إلى وطنهم، ولكن يجب عليهم الخضوع لاختبار فيروس كورونا، وفي حالة وجود أعراض مثل السعال والحمى، يتم الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

في المجموع، تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي "كوفيد-19" في العالم، توفي من ضمنهم أكثر من 184 ألف. وسجل في اليابان، نحو 12 ألف مصاب، بينما توفي 299 شخصا.