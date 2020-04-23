ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي عن شهر رمضان؟

وقال بومبيو في تغريدته: "في هذه المناسبة المباركة على المسلمين في جميع أنحاء العالم، نتمنى أن يذكرنا شهر رمضان المبارك جميعًا بأهمية التعاطف وخدمة ودعم بعضنا البعض، أتمنى لجميع الذين يحتفلون رمضان كريما".

On this blessed occasion for Muslims around the world, may the holy month of Ramadan remind us all of the importance of shared compassion, service, and support for one another. I wish all who celebrate a #RamadanKareem. pic.twitter.com/12uAaEiGjo — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 23, 2020

وفي سياق آخر، قال بومبيو، إن الصين لا تفي بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقات التي وقعت عليها مسبقا، مطالبها بتنفيذ الصفقات الخاصة بمهمات الحماية الشخصية، التي كان من المفترض تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى حديث بومبيو عن تباطؤ الصين في توفير المعلومات الأولية عن أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وطالب وزير الخارجية الأمريكي بإجراء تحقيق يتميز بالشفافية في إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص في كل دول العالم.