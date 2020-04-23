الرئيس الصيني: سنعزز الاستثمار في قطاعات مختلفة وعلى رأسها شبكة الجيل الخامس

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستعزز الاستثمار في مختلف القطاعات، وعلى رأسها شبكة الجيل الخامس والذكاء الصناعي والنقل والطاقة وزيادة التوظيف.

وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على بذل جهود لتخطي التأثير السلبي الناتج عن مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" لضمان تحقيق البلاد لأهدافها المتعلقة بالحد من الفقر وإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc".

وحث شي على بذل جهود قوية لضمان أداء مستقر في التوظيف والمالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي وتوقعات السوق.

وقال شي: "إن بكين ستركز على توظيف خريجي الجامعات والعمال المهاجرين وقدامى المحاربين المتقاعدين وتعزيز التوظيف وتنفيذ المشروعات عبر قنوات عديدة".

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) أن عدد حالات الإصابة بمرض "فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، انخفض إلى 959 يوم الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة.

تأتي تصريحات الرئيس الصيني بعد أن ذكرت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، انخفض إلى 959 يوم الأربعاء، في أول مرة ينخفض فيها العدد لأقل من ألف حالة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".