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    الآلاف يتجمعون في الولايات المتحدة احتجاجا على أوامر البقاء بالمنازل

    أمريكا تسجل رقما قياسيا "يمحو كل ما تحقق خلال أطول فترة ازدهار في التاريخ"

    © REUTERS / LINDSEY WASSON
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    وصل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى رقم قياسي قدر بـ26 مليونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

    ويدل هذا الرقم على أن جميع الوظائف التي تم توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي، باتت لا قيمة لها مع تضرر الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا 23 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب ينتقد وسائل الإعلام ويؤكد تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة
    وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، انخفاضا من رقم معدل بلغ 5.237 مليون قبل أسبوع.

    وتصل البيانات الأحدث بطلبات إعانة البطالة التراكمية إلى ما يزيد عن 26 مليون طلب منذ الأسبوع المنتهي في 21 مارس/آذار، بما يمثل نحو 16 بالمئة من قوة العمل؛ بحسب ما نشرته وكالة "رويتر".

    وخلق الاقتصاد 22 مليون وظيفة خلال ازدهار التوظيف الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول 2010 وانتهى على نحو مفاجئ في فبراير/ شباط من العام الجاري.

    وعلى الرغم من أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جدا، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، مما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى.

    ويبدو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة
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