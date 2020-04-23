واشنطن تعترف بنجاح إيران في إطلاق قمر صناعي عسكري لأول مرة

قال مسؤولان أمريكيان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن واشنطن اعترفت بنجاح إيران في إطلاق قمر صناعي عسكري لأول مرة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أضاف المسؤولان، اليوم، أن "واشنطن قامت بتقييم عملية إطلاق إيران لصاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء وذلك لأول مرة بتاريخها".

وأكدا أن "العملية كانت ناجحة".

وأشارا إلى أن "هذا الأمر يعني زيادة قدرة طهران على ضرب أهداف معادية".

وأوضحا أن "هذه الخطوة ينظر إليها على أنها خطوة كبيرة لأن البرنامج الفضائي الإيراني يستخدم التكنولوجيا ذاتها المطلوبة لإطلاق صاروخ عابر للقارات".

ووفقا لأحد المسؤولين فإن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب جسمين في مدار الأرض، أطلقا من داخل إيران أحدهما هو جسم الصاروخ والآخر قيّم أنه القمر الصناعي الإيراني، لافتا إلى أن جسم الصاروخ سيبقى في المدار لأن برنامج الفضاء الإيراني ليس متطورا لدرجة تمكنهم من إعادة الصاروخ إلى الغلاف الجوي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس الأربعاء، عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح. وقال الحرس الثوري، إنه تم إطلاق القمر "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إطلاق إيران لقمرها الصناعي العسكري قائلا إنه "يجب تحميلها المسؤولية" باعتبار أن هذه الخطوة تعتبر خرقا لاتفاقية مجلس الأمن الدولي.

في حين قالت الخارجية الروسية، إن إطلاق إيران للقمر الصناعي لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني".