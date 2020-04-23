الخارجية الفرنسية: برنامج إيران الصاروخي مصدر قلق للأمن الإقليمي

وقالت الخارجية في بيان نشرته "رويترز": "فرنسا تدين إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا بما لا يتسق مع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي"

ونجحت إيران، أمس الأربعاء، بإطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي "نور -1" من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب إيران على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

كما علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل على أن الضغوط الأمريكية على إيران ليست كافية حتى الآن.

وقال مسؤولان أمريكيان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن واشنطن اعترفت بنجاح إيران في إطلاق قمر صناعي عسكري لأول مرة.

بدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن إطلاق إيران قمرا اصطناعيا عسكريا لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.