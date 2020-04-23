بالفيديو..اليابان تعيد إنتاج مسلل كرتون روسي مشهور

أطلقت شركة يابانية للرسوم المتحركة حلقات المسلسل الكرتوني السوفيتي الشهير"تشيبوراشكا والتمساح غينا"، وذلك بعد إعادة انتاجه بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ووفقا لشبكة "أنمي نيوز" الإخبارية فإن رسامين يابانيين بدؤوا بإعادة إنتاج المسلسل السوفيتي بعد شراء حقوقه من روسيا، وقاموا بنشر الحلقة الأولى إضافة إلى مقاطع إعلانية لحلقات لاحقة ليكون بذلك أول إصدار ثلاثي الأبعاد في تاريخ السلسة.

وتدور أحداث الحلقة الأولى بعنوان "تشيبوراشكا: لقد وجدت صديقا"، حول قصة تعارف الشخصيات الرئيسية في المسلسل الكرتوني حيث يعثر التمساخ غينا على تشيبوراشكا في صندوق مليء بالبرتقال.

وقام بتأدية التمثيل الصوتي للرسوم المتحركة الممثلين اليابانيين تاكاهيرو ساكوراي، وري كوجيميا.

الجدير بالذكر أن ألعاب تشيبوراشكا تنال شهرة واسعة في اليابان حيث ظهرت منتجات متنوعة قبل إصدار الرسوم المتحركة الجديدة.

وكانت شخصيتا "تشيبوراشكا والتمساح غينا" قد رسمتا الابتسامة على وجوه ملايين الاطفال، وبقيتا رمزا للسعادة في روسيا لأجيال متعاقبة لتتجاوزا بذلك حدود البلاد.