"أريد أن أرقص".. فيلم وثائقي جديد عن حياة ويتني هيوستن

بدأت المخرجة الكندية ستيلا ميغي، بالعمل على فيلم روائي جديد عن حياة المغنية الأمريكية التي صعدت إلى قمة الشهرة ولكنها مسيرتها الفنية انتهت بإدمان المخدرات ووفاتها.

ووفقا لموقع "ديدلاين" سيحمل الفيلم لكاتب السيناريو النيوزيلندي أنطوني ماكارتن، الذي يشارك في الإنتاج كذلك اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما".

ويشارك في إنتاج الفيلم أيضا المنتج كلايف ديفيس، الذي وقع مع ويتني هيوستن أول عقد تسجيل في مسيرتها الفنية.

وقد توفيت ويتني هيوستن وهي في الثامنة والأربعين غرقا في مغطس غرفة فندق بعدما استهلكت كمية كبيرة من الكوكايين.

وطبع إدمان المخدرات نهاية مسيرتها إلا أنها لا تزال تعتبر من أبرز وأجمل الأصوات في مجال موسيقى "أر اند بي" والموسيقى الشعبية عموما في السنوات الثلاثين الأخيرة.

وقد ألقى فيلمان وثائقيان في الفترة الأخيرة بعض الضوء على جوانب من حياة هيوستن التي بدأت تغني في جوقة غوسبل في نيوارك في ولاية نيوجيرزي.