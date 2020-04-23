بومبيو: قد نوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة "كورونا".

وأشار بومبيو، مساء اليوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للمنظمة، قد لا تستأنف تمويلها؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح بومبيو لشبكة "فوكس نيوز"، أمس الأربعاء، قائلا "أعتقد أننا نحتاج للقيام بنظرة فاحصة إلى المنظمة...لقد أصلحنا ذلك في عام 2007 لذلك هذه ليست المرة الأولى التي يتعين علينا فيها التعامل مع عيوب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. نريد إصلاحا. نريد إصلاحا هيكليا".

وسبق أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التمويل الأمريكي للمنظمة في الأسبوع الماضي، متهما إياها "بالتركيز على الصين" والترويج "لمعلومات صينية مضللة" عن الوباء.

بدورهم، نفى مسؤولو المنظمة ذلك وأصروا على أنها اتسمت بالشفافية والانفتاح.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، ومنحتها 400 مليون دولار العام الماضي، ما يساوي تقريبا 15 بالمئة من ميزانيتها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.