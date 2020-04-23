تويتر يحظر نظريات المؤامرة التي تربط شبكة الجيل الخامس بفيروس كورونا

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، عن إضافة نظريات المؤامرة التي تربط تكنولوجيا الجيل الخامس بتفشي فيروس كورنا المستجد، إلى قائمة "البيانات غير المؤكدة".

ونشر الحساب الرسمي للموقع تغريدة جاء فيها: "لقد وسعنا قواعدنا بشأن التصريحات غير المؤكدة التي تشجع الناس على الانخراط في أنشطة ضارة قد تدمر أو تلحق الضرر بالبنية التحتية لشبكة الـ 5G أو قد تؤدي إلى حالة من الذعر أو الاضطرابات الاجتماعية والخوف من استخدام الشبكة".

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder. — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020

​وأكد الموقع أنه سيقوم بحظر الرسائل غير المؤكدة، على سبيل المثال، أن شبكة 5G تتسبب بتفشي في فيروس كورونا، أو أن الطعام ينفد من بلد ما ويحتاج المواطن بشكل عاجل لشراء الطعام.

في وقت سابق، دمر المخربون في بريطانيا ما لا يقل عن 20 برج 5G، معتقدين أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال البنية التحتية للشبكة.