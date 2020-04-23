إنستغرام يطلق مبادرة رمضانية للعام الثاني على التوالي

ودعا الموقع جميع مستخدميه حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك وفر لهم الموقع وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم البعض، ومشاركة المودة والعطاء.

وتتضمن المبادة ميزات عدة منها:

- أفعال الخير التي تشمل أبسط الأفكار، مثلاً توجيه رسالة شكر للعاملين في الرعاية الصحية، أو نشر تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو استضافة جلسة إفطار افتراضية يلتقي فيها الأصدقاء وأفراد العائلة من جميع أنحاء العالم باستخدام الأجهزة والمنصات الرقمية.

- إعداد مجموعة من الأفكار والطرق المبتكرة لنشر أفعال الخير والمحبة عبر الموقع، وتشجيع الجميع على المشاركة.

- إعادة إطلاق الفلتر الرمضاني، وهو عبارة عن ظلال وأشكال مستوحاة من أجواء شهر رمضان، وتحتوي على تهاني الشهر الفضيل باللغات الإنجليزية والعربية والإندونيسية والتركية والفارسية، ويمكن العثور على الفلتر عند البحث عن كلمة lantern في الكاميرا الخاصة بالقصص كما عرض إنستغرام مشاركات أبرز لحظات المؤثرين والمشاهير الرمضانية وتجاربهم من حول العالم على حسابه الرسمي.