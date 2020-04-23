رمضان 2020 يتصدر قائمة البحث في "غوغل" أمريكا... والبيت الأبيض يوجه رسالة للمسلمين

تصدّر شهر رمضان قائمة البحث في محرك "غوغل" الشهير بالولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من حلول أول أيامه غدا الجمعة، في عدد كبير من دول العالم.

وكان أكثر ما ببحث عنه المقيمون في أمريكا بشأن رمضان، هو معلومات عامة بشأنه، منها فترة استمراره، وإن كان عيدا وطنيا وإجازة فيدرالية في الولايات المتحدة.

كما تم البحث عن الإمساكية الخاصة برمضان 2020 في عدد من الولايات الأمريكية، والتي تشمل مواعيد الإفطار والإمساك عن الطعام، وكذلك أطول عدد ساعات صيام في دول، مثل ألمانيا ولندن وباريس ونيويورك ومكة المكرمة.

وفي سياق متصل، وجه البيت الأبيض، اليوم الخميس، رسالة إلى كل مسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان، جاء فيها: "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك وسلمي.

وتابع: "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعد هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد دينهم وتقويته من خلال الصيام الصارم والصلاة والتأمل وقراءة القرآن والأعمال الخيرية. تتماشى هذه الأعمال بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، وهي السلام واللطف وحب واحترام الآخرين".

واختتم البيت الأبيض بيانه: "لقد رأينا على مدى الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة خلال الأوقات الصعبة. واليوم مع بدء شهر رمضان المبارك أصلي كي يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم... رمضان مبارك".

وأعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هي أول أيام شهر رمضان لعام 2020.

كما أعلنت كل من دولتي تونس ولبنان، أن غرة شهر رمضان ستكون الجمعة المقبلة.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدة الشهر الكريم ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو/ أيار.

وسيكون أول أيام الشهر أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و3 دقائق، إذ يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:28، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.