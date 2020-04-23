بماذا وصف وزير الخارجية الإسرائيلي شهر رمضان... فيديو

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، جميع المسلمين في بلاده وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال كاتس في بيان متلفز، "إلى جميع أصدقائنا المسلمين في البلاد والعالم، أتمنى لكم من إسرائيل رمضان كريم".

وتابع "اقدم إليكم بالتهاني بالنمو والازدهار".

وأضاف "شهر رمضان، شهر التسامح والأخوة والسلام، يحل في وقت نواجه فيه جائحة كورونا في إسرائيل والعالم".

وختم "أتمنى لكم ولأبناء عائلاتكم الصحة والثبات".

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2020.