موسوي: تطوير تكنولوجيا الجو - فضاء حق للشعب الإيراني

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن تطوير العلوم والتكنولوجيا خاصة في مجال الجو-فضاء يعد حقا قانونيا للشعب الايراني.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، على لسان موسوي أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور" يأتي في إطار الأهداف السلمية وفي سياق السياسة الدفاعية لإيران.

وعلق موسوي على المواقف الأمريكية بشأن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور" من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن التطور العلمي والتكنولوجي خاصة في مجال الجو- فضاء هو حق للشعب الإيراني، رافضا التدخلات الأمريكية الأخيرة في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن مثل هذه التدخلات لن تؤثر إطلاقا على عزم الشعب الإيراني على تحقيق التقدم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه ليس هنالك أي قرار يمنع إيران من إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وبأن استناد أمريكا إلى القرار 2331 لا أساس له ويتعارض مع الحقائق، موضحا أن القرار نفسه الصادر عن مجلس الأمن الدولي، هو قرار خرقته أمريكا نفسها، بخروجها من الاتفاق النووي الإيراني.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، بنجاح أول قمر صناعي عسكري إيراني، وهو يحمل اسم "نور-1"، بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "قاصد".