مجلس النواب الأمريكي يوافق على دعم الاقتصاد بـ500 مليار دولار إضافية

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بما يقارب 500 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا. وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

واشنطن - سبوتنيك. يشار إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب صوتوا لصالح القرار.

ويشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 321 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، و60 مليار دولار لبرنامج طارئ آخر للمساعدة التجارية، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا.

وسبق لمجلس الشيوخ أن أقر هذا التشريع بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي ومن المنتظر أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وهذا هو التشريع الرابع لتمويل دعم الاقتصاد منذ انتشار فيروس كورونا، حيث سيصل إجمالي حجم الدعم بموجب التشريعات الأربعة إلى نحو 3 تريليونات دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 16 أبريل/ نيسان، أنه تم وضع خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وأثرت أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الشركات الأمريكية وإنهاء أوامر التزام الأمريكيون منازلهم لمكافحة انتشار المرض. وخلال فترة الإغلاق، فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأجبرت آلاف الشركات على إغلاق أبوابها.