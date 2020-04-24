مجموعة العشرين تدعو إلى تقديم مزيد من التبرعات لمواجهة "كورونا"

دعت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، اليوم الجمعة، إلى تقديم تبرعات إضافية عاجلة لمواجهة جائحة الكورونا وتطوير اللقاحات اللازمة.

وقالت أمانة المجموعة في بيان إن دولا ومنظمات خيرية ومؤسسات من القطاع الخاص تبرعت بمبلغ 1.9 مليار دولار في إطار هدف جمع ثمانية مليارات دولار الذي حدده المجلس العالمي لرصد التأهب، لكن الأمر يتطلب المزيد.

وقال فهد المبارك الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين "التحديات العالمية تتطلب حلولا عالمية، وهذا هو وقت النهوض ودعم السعي لتطوير لقاح واق وغيره من الإجراءات العلاجية لمكافحة كوفيد-19".

#BREAKING: #G20SaudiArabia Presidency Calls for Closing the Immediate Health Financing Gap.



Details: https://t.co/ruyn7XdERy — G20 Saudi Arabia (@g20org) April 24, 2020

وعالميا تجاوزات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي حول العالم 2.7 مليون شخص مع ما يقرب من 190 ألف حالة وفاة، ونحو 738 ألف متعافٍ من المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.