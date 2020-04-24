ترامب يبحث مع الرئيس الكولومبي الوضع في فنزويلا

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع نظيره الكولومبي، إيفان دوكي، يوم الخميس، الوضع في فنزويلا وكذلك محاربة فيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "أكد الزعيمان على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه حكومتهما".

وأضاف البيان: "ترامب اقترح تقديم موارد مهمة لدعم نظام الرعاية الصحية في كولومبيا".

وبحسب البيان، أكد، ترامب ودوكي على أهمية شراكتهما الاستراتيجية لصالح النصف الغربي من الكرة الأرضية وضرورة "مواصلة العمل لحل الأزمة الفنزويلية الحالية" ومعالجة المسائل ذات الأولويات المتبادلة الأخرى في المنطقة.

وتعد كولومبيا أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية، كلا البلدين يدعم استقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يعتبرونه غير شرعي.