1.2 مليون وظيفة مهددة بسبب اضطراب النقل الجوي في الشرق الأوسط 

وأكدت وكالة "فرانس 24"، صباح اليوم الجمعة، إعلان اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن عائدات شركات الطيران في المنطقة ستكون أقل بـ24.5 مليار دولار من 2019.

ونقلت عن نائب رئيس "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، في بيان: "تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط التأثر بكوفيد-19. حركة المسافرين توقفت بشكل كامل وتبخر تدفق الإيرادات".

ولفت البكري إلى أن البداية ستكون معقدة، ولابد من التأكد من جاهزية النظام، كي تكون هناك رؤية واضحة لما هو مطلوب من أجل تجربة سفر آمنة.

وتوقفت تقريبا كافة شركات الخطوط الجوية الحكومية أو الخاصة عن الطيران في الشرق الأوسط، في ظل فرض دول المنطقة إجراءات صارمة لوقف تفشي كورونا، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية، خاصة وأن بعض شركات الطيران الإقليمية واصلت تشغيل عدد محدود من الرحلات، مثل الخطوط الجوية القطرية و"طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران".

وأكد الاتحاد "إياتا" أن توقف حركة الطيران يهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران، بالمقارنة مع 900 ألف في التوقعات السابقة قبل ثلاثة أسابيع، متوقعا تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 66 مليار دولار هذا العام، استنادا إلى سيناريو استمرار القيود المشددة على السفر لثلاثة أشهر، مع رفع تدريجي للقيود في الأسواق المحلية ثم إقليميا ثم دوليا.

ودعا الاتحاد الحكومات إلى تقديم دعم مالي مباشر وإعفاءات ضريبية لشركات الطيران، من أجل تقليل الأضرار، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية هذا الأسبوع مع حكومات في المنطقة وشركات طيران، لضمان استعداد القطاع لاستئناف العمليات عند احتواء "جائحة" كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.