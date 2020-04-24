"أسئلة سماوية"... الصين تسمي أول مهمة لاستكشاف المريخ

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، الذي يوافق يوم الفضاء الصيني، اسم أول مهمة لها لاستكشاف المريخ.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مصلحة الصين الوطنية للفضاء أطلقت اسم "تيانون-1" على أول مهمة صينية فضائية لاستكشاف المريخ.

وأوضحت الوكالة أن الاسم يأتي من القصيدة الطويلة "تيانون"، ومعناها أسئلة سماوية أو تساؤلات إلى السماء، للشاعر تشيو يوان، الذي عاش في الفترة من حوالي 340 إلى 278 قبل الميلاد، ويعتبر أحد أعظم شعراء الصين القديمة.

وفي قصيدة "تيانون"، طرح الشاعر سلسلة من الأسئلة تتناول السماء والنجوم والظواهر الطبيعية والعالم، ما يظهر شكوكه حول بعض المفاهيم التقليدية وروح البحث عن الحقيقة.

ونقلت الوكالة عن مصلحة الفضاء الصينية القول إن "مهام الصين لاستكشاف الكواكب في المستقبل سيتم تسميتها عقب سلسلة تيانون، ما يمثل عزيمة الدولة في السعي وراء الحقيقة والعلوم واستكشاف الطبيعة والكون".

كما كشفت المصلحة شعار مهمات الصين لاستكشاف الكواكب، حيث يتميز بحرف سي ليمثل الصين والتعاون الدولي وقدرة دخول الفضاء.

وتخطط الصين لإطلاق مسبار المريخ في عام 2020، حيث يهدف إلى إنجاز التحليق في المدار والهبوط والتجول في مهمة واحدة.

ومنذ عام 2016، حددت الصين يوم 24 أبريل/ نيسان، يوما وطنيا للفضاء في البلاد لذكرى إطلاق أول قمر صناعي لها تحت اسم "دونغفانغهونغ-1" إلى الفضاء في عام 1970. ويصادف العام الجاري الذكرى السنوية الـ50 لبدء الصين في دخول الفضاء.