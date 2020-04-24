"الصحة العالمية" تعلق على عروض شركات السجائر بتوصيل منتجاتها للمنازل مجانا

انتقدت منظمة الصحة العالمية استغلال شركات السجائر لأزمة تفشي فيروس كورونا بزيادة الترويج لمنتجات على حساب صحة المستهلكين، لافتة إلى أنه بينما يفترس فيروس كورونا الرئتين، تعرض هذه الشركات الناس إلى خطر أكبر.

وقالت المنظمة على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك": "حاولت جماعات ضغط من شركات السجائر التلاعب في صناعة القرار في ظل تفشي كورونا".

وتابعت: "الضغط كان من أجل إدراج متاجر التي تبيع التبغ على أنها ضرورية".

وأضافت المنظمة أن "شركات صناعة السجائر تغري المستهلكين بمواصلة الشراء من خلال توصيل منتجاتها إليهم مجانا في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي".

وحذرت من أنه "من المحتمل أن يواجه المدخنون أعراضا أكثر حدة في حالة الإصابة بفايروس كورونا، ما يؤدي إلى دخولهم المستشفى والوفاة المبكرة".

وأكدت المنظمة أن "التدخين ليس ضروريا، لا خلال فترة تفشي كورونا أو غيرها".