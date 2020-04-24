"الصحة العالمية" تعلق على عروض شركات السجائر بتوصيل منتجاتها للمنازل مجانا

وقالت المنظمة على حسابها الرسمي بـ "فيسبوك": "حاولت جماعات ضغط من شركات السجائر التلاعب في صناعة القرار في ظل تفشي كورونا".
وتابعت: "الضغط كان من أجل إدراج متاجر التي تبيع التبغ على أنها ضرورية".
وأضافت المنظمة أن "شركات صناعة السجائر تغري المستهلكين بمواصلة الشراء من خلال توصيل منتجاتها إليهم مجانا في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي".
وحذرت من أنه "من المحتمل أن يواجه المدخنون أعراضا أكثر حدة في حالة الإصابة بفايروس كورونا، ما يؤدي إلى دخولهم المستشفى والوفاة المبكرة".
وأكدت المنظمة أن "التدخين ليس ضروريا، لا خلال فترة تفشي كورونا أو غيرها".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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