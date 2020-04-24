الصين تعترض على تسييس الولايات المتحدة للتعاون النووي

موسكو - سبوتنيك . وقال المتحدث الصيني للصحفيين، اليوم الخميس: "رأيت هذا التقرير. ويقول أيضا إن روسيا والصين في تعاونهما في مجال الطاقة النووية لا يمكنهما أن يكونا مثل الولايات المتحدة، في الالتزام بالمعايير العالية لعدم انتشار الأسلحة النووية ، علاوة على ذلك، يجعلا تخفيض المعايير أداة لتسويق البضائع"، مؤكدا أن "هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأشار شوان إلى أن "الجانب الصيني يعارض بشدة مثل هذا التسييس الخاطئ للتعاون في مجال الطاقة النووية، ولا يقبل بأي حال من الأحوال الاتهامات الوهمية ضد الجانب الصيني المذكورة في هذا التقرير".