الولايات المتحدة تخصص مساعدات لمرضى كورونا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقدم مساعدة مالية لمكافحة انتشار الفيروس كورونا في الضفة الغربية .

وجاء في نص البيان: "خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 5 ملايين دولار كمساعدة دولية في حال تعرض المسؤولون عن إجراءات مكافحة (كوفيد - 19) في الضفة الغربية لأي طارئ. هذه الأموال ليست للسلطة الفلسطينية".

ومن جانبه قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأسبوع الماضي إنه تم تخصيص أموال للمستشفيات والأسر الفلسطينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سفير فلسطين لدى فرنسا، سليمان الهرفي، لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تقدم مساعدة مالية للمنظمات غير الحكومية بينما لم تتلق السلطات الفلسطينية سنتًا من الأموال المخصصة.

وأوقفت الولايات المتحدة معظم مساعداتها المدنية لفلسطين بعد أن رفضت السلطات خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.