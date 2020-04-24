بعد أنا دعت "للتعايش معه"... أسلوب جديد لتنقل المستشارة الألمانية بسبب كورونا

وذكر موقع "إزفيستيا" أن هذه الحافلات تحافظ على مسافات أمان بينها وبين السائق والمرافق.

يذكر أنه وفي وقت سابق دعت المستشارة الألمانية "للتعايش مع الجائحة"، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس"، وقالت:

يجب أن نستعد لفترة طويلة من جائحة الفيروس التاجي.

وأضافت "نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة من الوباء، لأننا ما زلنا في المرحلة الأولى".

وأكد ذلك رئيس ألمانيا بقوله: "سيتعين علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة".

ووصفت ميركل جائحة الفيروس التاجي بأنه تحدٍ ديمقراطي لأنه يحد من حقوق واحتياجات الحياة.