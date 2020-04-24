حركة طالبان ترفض دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سهيل شاهين في رسالة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "إن وقف إطلاق النار سيكون ممكنا في حالة تنفيذ عملية السلام بشكل كامل، لكن وجود عقبات يعني أن طالبان لم تلق بعد سلاحها".

وأضاف شاهين في رسالته: "طلب وقف إطلاق النار ليس معقولا ولا مقنعا".

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In a time that the lives of thousands of prisoners are being put into danger due to the coronavirus and hurdle are created in the way of the peace process and complete implementation of the Agreement, despite that, asking for ceasefire is not rational and convincing. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) April 23, 2020

يذكر أن حركة طالبان كانت قد وافقت، في فبراير/ شباط الماضي، على خفض العنف لمدة أسبوع تمهيدا لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة وهو ما تم بالفعل في 29 فبراير/ شباط. لكن الحركة استأنفت الهجمات على القوات الحكومية بعد ذلك بقليل.

كابول تطلب المساعدة من موسكو لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الروسية أن موسكو تبحث طلب كابول بشأن مساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأنها تدرس كافة الإمكانيات المتاحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي: "بالفعل تلقى الجانب الروسي مؤخرًا، طلبا من برلمانيين أفغان لمساعدة أفغانستان في مكافحة الفيروس التاجي. وأن موقف بلادنا المبدئي هو أنه لا ينبغي تجاهل أي طلب للمساعدة وأنه ينبغي النظر في جميع وسائل المساعدة المتاحة. ونحن مقتنعون بأننا سننظر بشأن هذا الطلب بنفس الروح".

وكان السفير الروسي في أفغانستان، ألكسندر مانتيتسكي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، بأن كابول طلبت من موسكو المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، وأن روسيا تعمل على الاستجابة لهذا النداء. كما أضاف بأن وباء فيروس كورونا المستجد سيؤثر على تقدم عملية السلام في أفغانستان، بينما تجري كل من كابول الرسمية وطالبان محادثات لتنسيق الجهود لمكافحة "كوفيد-19" على الأراضي المسيطر عليها من قبل الجانبين.

وسجلت أفغانستان أكثر من 1300 حالة إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة يقولون إن العدد قد يكون أكبر من ذلك في ظل عمليات الفحص المحدودة ونظام صحي ضعيف سيواجه صعوبة في مواجهة تفشي الفيروس على نطاق واسع.