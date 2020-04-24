بعد حاكم نيويورك... ترامب يوسع الشرخ بينه وبين حكام الولايات بتهجمه على حاكم جورجيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، بسبب خطته لإعادة فتح العديد من الأعمال في ولايته، قائلا: "لست سعيدًا بشأن قرار بريان كيمب".

وقال ترامب: "أنا أريد فتح جميع الولايات أكثر منه، ولكن ليس في هذه المرحلة المبكرة، لم أكن سعيدا عندما سمعت تلك التصريحات من براين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

دعم ترامب في بداية حديثه خطوة كيمب، لكنه انتقد في مؤتمره الصحفي قراره بإعادة فتح أعمال مثل صالونات تصفيف الشعر وصالونات الوشم التي ليس لها داع في هذه الظروف.

Trump bashes Georgia Gov. Brian Kemp again over opening state https://t.co/PD2mlju30U pic.twitter.com/E2Y3BGVOA3 — New York Post (@nypost) April 24, 2020

​وكان ترامب قد اتصل بكيمب، في اليوم السابق، للتعبير عن آرائه في تفاصيل قرار إعادة فتح الولاية، لكنه شعر بالضيق عندما سأل مراسل ما إذا كان كيمب يتحداه، على حد تعبير الصحيفة.

ورد ترامب: "لا لم يتحداني، هذه هي لغتك، قلت لكيمب أنك تتخذ قرارك بنفسك، وأخبرته بذلك"، مضيفًا أن كيمب لا يتبع إرشادات فرقة العمل لإعادة فتح البلاد.

وتابع: "كان بإمكاني إيقافه لكنني قررت مشاهدته عن كثب حتى نرى ما سيحدث، قلت له بوضوح شديد، أنت تفعل ما تعتقد أنه الأفضل، ولكن إذا سألتني، فأنا لست سعيدًا".

وختم ترامب: "أريد أن يكون الناس بأمان في جورجيا، لا أريد أن تندلع المخاطر لأنك تقرر أن تفعل شيئًا غير وارد في الإرشادات"، في إشارة إلى كيمب.