"فوربس" تكشف عن أكبر المشترين للنفط الروسي

نشرت مجلة "فوربس" المتخصصة بالاقتصاد والأعمال تقريرا عن أكبر المشترين للنفط الروسي، الذي يعتبر من أهم صادرات روسيا، الدولة التي تعد من أهم منتجي النفط الخام في العالم.

ووفقا للتقرير تصدرت شركة النفط الوطنية الصينية "تشاينا أويل" مجددا قائمة أكبر 20 مشتري للنفط الروسي والتي اشترت العام الماضي من شركة "روس نفط"، الروسية نحو 39.7 مليون طن بقيمة 18.3 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصين سجلت عام 2019 رقما قياسيا جديدا في استيراد النفط الخام مقارنة بـ2018، حيث زادت مشترياتها من الخام في العام الماضي بنسبة 9.5% لتتجاوز مستوى الـ500 مليون طن.

وبحسب المجلة ظلت المراكز الأربعة الأولى في القائمة دون تغيير منذ عام 2018 حيث احتلت المركز الثاني الشركة السويسرية "لوكويل ليتاسكو"، التي اشترت 38.3 مليون طن من النفط الروسي بقيمة 17.4 مليار دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة "روس نفط تريدينغ"، وهي شركة مسجلة خارج روسيا تتبع لـ"روس نفط"، وقد اشترت 28 مليون طن بقيمة 12.5 مليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت شركة تابعة للعملاق الفرنسي "توتال"، واشترت هذه الشركة 22.8 مليون طن من النفط الروسي بقيمة 10.2 مليار دولار.

فيما جاءت شركة СEFC الصينية الخاصة بالمركز الخامس، واشترت 9.3 مليون طن بقيمة 4.5 مليار دولار.