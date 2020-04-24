تخفيف إجراءات العزل في ألمانيا مرهون بهذا الشرط

أعلن معهد الأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن تخفيف إجراءات العزل المفروضة في البلاد، يتطلب انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى بضع مئات في اليوم.

كما دعا المعهد إلى إجراء اختبارات على نطاق أوسع، لتوسيع السيطرة على انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن لارس شاديه، نائب رئيس معهد روبرت كوخ، القول: "يجب ألا نخفض دفاعاتنا الآن".

وسجلت ألمانيا 2337 حالة إصابة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 150383. وارتفع عدد الوفيات المسجلة 227 ليصل إلى 5321.

وشجع انخفاض عدد الإصابات السلطات في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، الأسبوع الماضي، على إعادة فتح المتاجر الصغيرة ابتداء من يوم الاثنين، إلى جانب محال بيع السيارات والدراجات والمكتبات، شريطة الالتزام بقواعد صارمة للتباعد الاجتماعي والنظافة.

كما وسع معهد روبرت كوخ، اليوم، توصياته لمن يجب إجراء الفحص عليه ليشمل أي شخص يعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي بغض النظر عما إذا كان قد خالط في السابق حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.

وقال شاديه: "الآن بعد أن قامت الحكومة بتخفيف القيود تدريجيا... من المهم بشكل خاص أن تكون قادرا على رصد كوفيد-19 في الأشخاص الذين يعانون فقط من أعراض طفيفة".

وتجري الدولة فحوصا لنحو 260 ألف شخص أسبوعيا، لكن تم تدعيم المختبرات بما يتيح لها فحص 640 ألف حالة أسبوعيا إذا دعت الحاجة لذلك.