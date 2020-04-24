أمريكا تشكر مصر على إرسال مساعدات لمحاربة "كورونا"...صور

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على مساعدتهم في توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية للشعب الأمريكي، لمواجهة فيروس "كورونا".

رسالة الشكر وجهتها الخارجية على شكل تغريدة على حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت في التغريدة صور لطائرة مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية وعليها مصلق يجمع العلمين الأمريكي والمصري بشكل "يدين تتصافحان".

وجاء في التغريدة: "تعبّر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي. نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس #كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة".

RT @WHNSC: تعبّر الولايات المتحدة عن خالص امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على توفير المعدات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية بسخاء للشعب الأمريكي. نعمل مع شركائنا المصريين على هزيمة فيروس #كورونا، بجانب العمل على العديد من القضايا الهامة. pic.twitter.com/sLWmJueWWF — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 24, 2020

وصرح مسؤول أمريكي، في وقت سابق، أنه من المقرر أن تهبط طائرة عسكرية مصرية محملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي، لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مايك إيفانز، وهو صحفي وكاتب أمريكي من ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص شؤون الشرق الأوسط، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قبل، أن "الهدية المصرية" تتضمن أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياسا لحمل الجثث، وأقنعة، واختبارات طبية لفحص المصابين بكورونا.

وقال إيفانز: "إن مصر تظهر امتنانها على الدعم الذي حصلت عليه منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة".