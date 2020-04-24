إسبانيا تسجل أدنى مستوى لوفيات كورونا منذ أكثر من شهر

سجلت إسبانيا، اليوم الجمعة، مستوى قياسيا منخفضا لعدد حالات الوفاة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن وزارة الصحة سجلت خلال الـ 24 الساعة الماضية 367 حالة وفاة، ما يعد أدنى معدل للوفيات منذ 20 مارس/ آذار.

وقد لقي 22524 شخصا حتفهم منذ بداية الوباء، وبلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 213 ألف شخص.

وقبل ذلك بيوم واحد، زاد عدد ضحايا فيروس كوفيد–19 بمقدار 440 حالة، وتم الكشف عن 635 4 حالة إصابة.

وتعد إسبانيا ثالث دول العالم تأثرا بالوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، من حيث عدد الإصابات والوفيات.