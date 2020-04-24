فيروس كورونا يوقف 26 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية عن العمل

حتى يوم الأربعاء، تم تسجيل حالات COVID-19 على 26 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، والآن جميعها تقف في الموانئ أو في ساحات الصيانة. لم يتم الإخبار عن العدد الإجمالي للبحارة المصابين من قبل القيادة العسكرية الأمريكية، حسب تقارير مجلة "ناتشونال إنترست".

كما لم يتم تقديم قائمة كاملة بالسفن "المتوقفة عن العمل" لأسباب تتعلق بالأمن القومي. في الوقت نفسه، أفادت البحرية: هناك حاليًا 90 سفينة في البحر حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وسبق أن أعلن عن تسجيل حالات مصابة بالفيروس على حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt، هذا الأسبوع، وتم فحص جميع أفراد طاقمها تقريبًا للكشف عن الفيروس، وتم الحصول على 710 نتيجة إيجابية و 3872 نتيجة سلبية. في الوقت الحالي، تجري قيادة القوات البحرية، مع السلطات الصحية الأمريكية، تحقيقًا لفهم كيفية اختراق الفيروس لحاملة الطائرات ومدى انتشاره.